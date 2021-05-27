Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт

Григорий Перепелица рассказал, чего дальше ждать от Лукашенко. Фото: Ukrlife.tv

Александр Лукашенко будет вести террор на полное уничтожение любой оппозиции. Есть откровенным тираном. И Путину такие люди нужны, поэтому его поддерживает. Об этом говорит в беседе с Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония - в совместном заявлении осудили посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Потребовали немедленного освобождения задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. Что может еще сделать международное сообщество?

Больше ничего не могут сделать. Тоталитарный режим Лукашенко есть абсолютно закрытым. Находятся уже в изоляции несколько десятков лет. Еще можно исключить Беларусь из Организации Объединенных Наций, но не думаю, что большинство решится. Есть большое количество стран с авторитарными режимами и тех, которые поддерживают Россию. Вопрос не в пиратстве. Другие страны тоже задерживают авиарейсы. Фактически человека похитили в этой ситуации. Вернули самолет только, чтобы арестовать Романа Протасевича. Поэтому на заседании Генасамлеи страны с авторитарными режимами за это не проголосуют. Например, Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Еще есть много африканских стран, правительства которых кормятся из России.

Входим в такую ​​эпоху, когда Россия активно разрушает существующий мировой порядок

Слишком полагаемся на силу международных организаций. В условиях трансформации системы международных отношений все международные организации, которые создавались и функционируют для поддержания международной безопасности и порядка, теряют свою силу. Так стало с Лигой Наций в свое время. Входим в такую ​​эпоху, когда Россия активно разрушает существующий мировой порядок. Это происходит и с ОБСЕ, и с Евросоюзом. А сейчас президент Франции Эммануэль Макрона вообще ставит вопрос о снятии санкций с России, аргументируя ихней неэффективностью.

25 ноября 2018, когда Россия захватила украинские катера в Керченском проливе, Еврокомиссия собиралась. Решили арестовывать российские суда, которые заходят в европейские порты и направляются из Азовского моря. Где эти аресты? Несмотря на решение Морского трибунала катеров не отдали.

Как бы Запад не возмущался, Протасевич будет сидеть в тюрьме

Украина вместе с Евросоюзом запретила полеты над Беларусью, прекратила импорт электроэнергии оттуда и из России тоже. Это правильные решения?

Это правильные решения демократической и солидарной страны. Надо давно так действовать. Вспомним, как Беларусь вела себя в ООН - поддержала аннексию Крыма Россией. А украинца Павла Гриба похитили российские спецслужбы с территории Беларуси (19-летний Павел Гриб 24 августа 2017 уехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой до этого общался только в соцсетях. Его вывезли из города неизвестные, передали другим, примерно через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. Обвинялся в терроризме - якобы с девушкой готовились взорвать школу в российском Краснодаре. - ).



Почему Лукашенко пошел на такие шаги? Что его на это толкает?

Еще в прошлом году было понятно, что его действия будут исключительно силовыми. Будет вводить против своего народа тотальный террор. И он это делает. Имеет поддержку из России. Из Китая частично, потому что тот имеет нейтральную позицию. Китай интересует белорусская территория для логистики. Поэтому у Лукашенко осталось еще достаточно "друзей" - может еще "породниться" с Асадом (Асад - сирийский президент. - Gazeta.ua), Мадуро (глава Венесуэлы. - Gazeta.ua), Ким Чен Ыном (глава Северной Кореи. - Gazeta.ua). К западу ему давно закрыта дороги. У него, как и в России, все силовики - невыездные. Как бы Запад не возмущался, Протасевич будет сидеть в тюрьме.

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Насколько эффективными будут экономические санкции против Беларуси?

Даже если "Белавиа" никуда не будет летать на запад, то будет летать в Россию, Китай, возможно Турцию, Венгрию. Граждане Беларуси через Москву будут летать куда им захочется. Белорусы же по всему миру не путешествуют через уровень жизни в стране.

Может Беларусь стать плацдармом для наступления РФ на Украине?

Россия и Беларусь - это одна и та же тоталитарная система. Они имеют "союзное государство". Лукашенко держится за поддержку России. В них и спецслужбы едины. И по двусторонним соглашениям Беларусь является военным союзником России. Поэтому также является прямым участником войны России против Украины. Наша власть в летаргическом сне. Ввели закон о военных преступлениях, но как за это судить, если не узнали состояния войны. 7 лет не укрепили границу. С 2500 километров границы с Россией й смогли только маркировать и укрепить 800 километров. А из Беларуси российские ДРГ шныряют по нашей территории со стороны Чернобыля. Российские войска постоянно заходят на территорию Беларуси. В августе будут большие обучения. Они открыто выстраивают инфраструктуру для наступательных действий против Украины и НАТО.

Европейский Союз намерен заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заплатить высокую цену за принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске для ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель