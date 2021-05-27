 
Ексклюзивы
1/5
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 243
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 414
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 234
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1854
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 261
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1467
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 918
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 981
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 675
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Назвали одну из причин падения воздушного шара во время фестиваля
Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
10
5
6
3
&quot;Холостячкой&quot; впервые стала бисексуалка
"Холостячкой" впервые стала бисексуалка
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Второй за последние две недели мощный циклон - 1 млн человек эвакуировали
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Старше его: показали возлюбленную солиста группы Måneskin
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Редкое природное явление кровавой Луны: как выглядело первое лунное затмение в этом году
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Киев оригинально поздравил Грузию с Днем независимости
Видео
Все видео
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Овцесобака" рассмешила сеть забавной стрижкой
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
"Он должен сд*хнуть" - на россТВ призвали к расправе над Протасевичем
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Президент возглавляет массовые мероприятия в нарушение карантинных ограничений
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Поймали "кокаинового короля", который был в розыске 27 лет
Интервью
1/5
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 225
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1746
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 54
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
четверг, 27 мая 2021 17:25

Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт

  Комментировать
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Григорий Перепелица рассказал, чего дальше ждать от Лукашенко. Фото: Ukrlife.tv

Александр Лукашенко будет вести террор на полное уничтожение любой оппозиции. Есть откровенным тираном. И Путину такие люди нужны, поэтому его поддерживает. Об этом говорит в беседе с Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Григорий Перепелица.

Шесть действующих членов Совета Безопасности ООН - Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция и Эстония - в совместном заявлении осудили посадку самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Потребовали немедленного освобождения задержанного белорусского журналиста Романа Протасевича. Что может еще сделать международное сообщество?

Больше ничего не могут сделать. Тоталитарный режим Лукашенко есть абсолютно закрытым. Находятся уже в изоляции несколько десятков лет. Еще можно исключить Беларусь из Организации Объединенных Наций, но не думаю, что большинство решится. Есть большое количество стран с авторитарными режимами и тех, которые поддерживают Россию. Вопрос не в пиратстве. Другие страны тоже задерживают авиарейсы. Фактически человека похитили в этой ситуации. Вернули самолет только, чтобы арестовать Романа Протасевича. Поэтому на заседании Генасамлеи страны с авторитарными режимами за это не проголосуют. Например, Китай, Россия, Иран, Северная Корея. Еще есть много африканских стран, правительства которых кормятся из России.

Входим в такую ​​эпоху, когда Россия активно разрушает существующий мировой порядок

Слишком полагаемся на силу международных организаций. В условиях трансформации системы международных отношений все международные организации, которые создавались и функционируют для поддержания международной безопасности и порядка, теряют свою силу. Так стало с Лигой Наций в свое время. Входим в такую ​​эпоху, когда Россия активно разрушает существующий мировой порядок. Это происходит и с ОБСЕ, и с Евросоюзом. А сейчас президент Франции Эммануэль Макрона вообще ставит вопрос о снятии санкций с России, аргументируя ихней неэффективностью.
25 ноября 2018, когда Россия захватила украинские катера в Керченском проливе, Еврокомиссия собиралась. Решили арестовывать российские суда, которые заходят в европейские порты и направляются из Азовского моря. Где эти аресты? Несмотря на решение Морского трибунала катеров не отдали.

Как бы Запад не возмущался, Протасевич будет сидеть в тюрьме

Украина вместе с Евросоюзом запретила полеты над Беларусью, прекратила импорт электроэнергии оттуда и из России тоже. Это правильные решения?

Это правильные решения демократической и солидарной страны. Надо давно так действовать. Вспомним, как Беларусь вела себя в ООН - поддержала аннексию Крыма Россией. А украинца Павла Гриба похитили российские спецслужбы с территории Беларуси (19-летний Павел Гриб 24 августа 2017 уехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой до этого общался только в соцсетях. Его вывезли из города неизвестные, передали другим, примерно через несколько дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. Обвинялся в терроризме - якобы с девушкой готовились взорвать школу в российском Краснодаре. - ).


Почему Лукашенко пошел на такие шаги? Что его на это толкает?

Еще в прошлом году было понятно, что его действия будут исключительно силовыми. Будет вводить против своего народа тотальный террор. И он это делает. Имеет поддержку из России. Из Китая частично, потому что тот имеет нейтральную позицию. Китай интересует белорусская территория для логистики. Поэтому у Лукашенко осталось еще достаточно "друзей" - может еще "породниться" с Асадом (Асад - сирийский президент. - Gazeta.ua), Мадуро (глава Венесуэлы. - Gazeta.ua), Ким Чен Ыном (глава Северной Кореи. - Gazeta.ua). К западу ему давно закрыта дороги. У него, как и в России, все силовики - невыездные. Как бы Запад не возмущался, Протасевич будет сидеть в тюрьме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Россия - не нормальная страна" - президент Польши

Насколько эффективными будут экономические санкции против Беларуси?

Даже если "Белавиа" никуда не будет летать на запад, то будет летать в Россию, Китай, возможно Турцию, Венгрию. Граждане Беларуси через Москву будут летать куда им захочется. Белорусы же по всему миру не путешествуют через уровень жизни в стране.

Может Беларусь стать плацдармом для наступления РФ на Украине?

Россия и Беларусь - это одна и та же тоталитарная система. Они имеют "союзное государство". Лукашенко держится за поддержку России. В них и спецслужбы едины. И по двусторонним соглашениям Беларусь является военным союзником России. Поэтому также является прямым участником войны России против Украины. Наша власть в летаргическом сне. Ввели закон о военных преступлениях, но как за это судить, если не узнали состояния войны. 7 лет не укрепили границу. С 2500 километров границы с Россией й смогли только маркировать и укрепить 800 километров. А из Беларуси российские ДРГ шныряют по нашей территории со стороны Чернобыля. Российские войска постоянно заходят на территорию Беларуси. В августе будут большие обучения. Они открыто выстраивают инфраструктуру для наступательных действий против Украины и НАТО.

Европейский Союз намерен заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заплатить высокую цену за принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске для ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель

Автор: Ирина ЛЕВИЦКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
мая

Человек впервые поднялась в стратосферу

Самое читаемое
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
Польская модель посветила ягодицами на пару со своей подругой
5
 Просмотров: 9027
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 6894
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 4617
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 3600
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 2934
Мир
Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19
Ученые заявили об обнадеживающих результатах исследований иммунитета от Covid-19 Просмотров: 27
Ревнивая жена отрезала член мужу-бабнику
Ревнивая жена отрезала член мужу-бабнику Просмотров: 90
Что грозит россиянке Самеге, которую задержали в Минске
Что грозит россиянке Самеге, которую задержали в Минске Просмотров: 27
Лавров против переноса Минских встреч с белорусской столицы
Лавров против переноса Минских встреч с белорусской столицы Просмотров: 54
Рабочие изнасиловали женщину, которой делали шатер на свадьбу
Рабочие изнасиловали женщину, которой делали шатер на свадьбу Просмотров: 585
Больше всего комментируют
14
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
5
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
5
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 2085
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть