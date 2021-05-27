Боррель назвал ключевые направления касательно санкций против Беларуси

ЕС сегодня, 27 мая, обсудит санкции против Беларуси. Фото: Reuters

Европейский Союз намерен заставить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко заплатить высокую цену за принудительную посадку пассажирского лайнера Ryanair в Минске для ареста оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель, пишет AFP.

По его словам, 27 мая министры иностранных дел ЕС встретятся для обсуждения решения о введении экономических санкций против Беларуси.

"Европейцы по-прежнему проявляют нерешительность в вопросе экономических санкций, но на этот раз мы действительно должны принять меры, которые будут ощутимы для Лукашенко", - отметил Боррель.

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Ограничения могут быть направлены на экспорт калийных удобрений и транзит российского газа.

"Беларусь является крупным экспортером калийных удобрений - $2,5 млрд. Ввоз идет через страны Балтии. Это легко контролировать", - заявил он.

По словам Борреля, также возможно изменение маршрута транзита российского газа в Европу.

"Можно представить, что газ, который поступает в Европу через Беларусь, будет поступать в Европу по другому трубопроводу. Беларусь потеряет транзитные сборы, что важно", - добавил Боррель.

США готовят санкции против Беларуси на фоне инцидента с самолетом компании Ryanair.