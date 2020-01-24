Российские дипломаты оказались шпионами

В Болгарии разоблачили шпионов. Фото: РБК

В Болгарии двое российских дипломатов занимались шпионажем.

"В ходе расследования в рамках одного из досудебных производств было установлено, что с 2017 года по настоящее время гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность, в ходе которой он добывал информацию о механизмах избирательного процесса в стране. Установлено, что российский гражданин имеет статус дипломата, он аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в посольстве Российской Федерации в Софии", - говорится в сообщении прокуратуры Болгарии.

Другое досудебное расследование показало, что с октября 2018 года по настоящее время другой гражданин России собирал государственные и служебные тайны в области энергетики и энергетической безопасности страны, которую он направлял в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

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"Для осуществления своей незаконной деятельности россиянин установил контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к информации в этой сфере. Дальнейшая проверка установила, что гражданин России имеет дипломатический иммунитет, поскольку он является сотрудником торгового представительства Российской Федерации в Софии", - рассказали в прокуратуре.

Уголовное производство в отношении двух российских граждан приостановили на основе Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Служба безопасности Украины разоблачила шпиона, работавшего на Россию. Им оказался сотрудник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщил в пресс-центре Службы безопасности Украины представитель Департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк.