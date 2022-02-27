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Спецтема: Напад Росії на Україну

Российские депутаты просят остановить войну против Украины

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Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Депутаты говорят, что эта война принесет России только беды. Фото: 59.ru

Российские муниципальные депутаты подписывают письмо с осуждением войны против Украины.

Документ "Против войны" с 10:00 24 февраля подписали уже 252 депутата, передает "Суспільне".

"Сограждане! Мы – избранные народом депутаты – безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это исключительное злодеяние, которому нет и не может быть оправдание. Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата", – говорится в обращении.

Депутаты пишут, что война приведет к катастрофическим последствиям.

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"Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах. Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите. Войну может остановить только массовое народное осуждение", - указали они.

В Ленинградской области обнаружено тело заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по вопросам корпоративной безопасности. В полицию поступило сообщение о гибели мужчины в элитном поселке Ленинское, Ленинградской области, сообщают рас СМИ.

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