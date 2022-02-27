Российские депутаты просят остановить войну против Украины

Российские муниципальные депутаты подписывают письмо с осуждением войны против Украины.
Документ "Против войны" с 10:00 24 февраля подписали уже 252 депутата, передает "Суспільне".
"Сограждане! Мы – избранные народом депутаты – безоговорочно осуждаем нападение российской армии на Украину. Это исключительное злодеяние, которому нет и не может быть оправдание. Решение о нападении принял лично президент РФ Владимир Путин. Мы убеждены, что граждане России не давали ему такого мандата", – говорится в обращении.
Депутаты пишут, что война приведет к катастрофическим последствиям.
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"Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах. Мы призываем вас не участвовать в агрессии и не одобрять ее. Пожалуйста, не молчите. Войну может остановить только массовое народное осуждение", - указали они.
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