Российская разведка атаковала сотни целей в США и Европе

Российские хакеры атаковали сотни целей в США и Европе.
Российская военная разведка пытается взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении, говорится в совместном отчете спецслужб США и Великобритании, сообщает "Радіо Свобода".
Атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Хакеры сконцентрировались на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях, медиа, политических партиях, университетах.
Неизвестно, какая конкретная цель таких атак. Не сообщили, доступ к какой информации могла получить российская разведка.
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Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности. Это отказ от простых и повторяющихся паролей, внедрение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.
Корпорация Microsoft сообщила о новых кибератаках российских хакеров. Происходят новые кибератаки хакерской группировки Nobelium в отношении пользователей компании и их данных в 36 странах.
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