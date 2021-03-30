Российская пропагандистка сломала руку во время прямого эфира ток-шоу об оккупации Крыма

Стриженова сломала руку в прямом эфире. Фото: Первый канал

Ведущая российского пропагандистского "Первого канала" Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали недавнее заявление о Крыме, упала и сломала руку.

Сейчас Стриженова находится в больнице, своим коллегам по распространению кремлевской пропаганды из Газеты.ру рассказал соведущий Руслан Осташко.

"Уровень эмоций был высокий, в конце блока некоторые эксперты стали говорить о том, что нам – России – надо просить прощения за свои грехи перед другими народами и странами и покаяться", – объяснил Осташко.

Перед падением пропагандистка сказала: "Вы нам предложили покаяться, разделить эти понятия и то, что от голода страдали только на Украине. Мы видим, как вы это делаете. Такая политика. За что еще мы должны покаяться — после рекламы".

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В прошедшем эфире программы "Время покажет" обсуждали недавнее заявление министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Он сказал, что граждан России, которых завезли в оккупированный Крым, выдворят, когда полуостров вернется под контроль Украины. Также обсуждали тему Голодомора.