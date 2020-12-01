Российская модель зарезала мужа

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях. Фото: rnbee.ru

Российская модель Лилия Судакова зарезала своего мужа из-за ревности.

Супруги приехали в Петербург на отдых, сообщает Telegram канал "Mash на мойке".

Пара сняла на выходные квартиру, куда муж Лилии Сергей Попов привел девушку. Он начал с ней флиртовать в присутствии жены. Модель приревновала мужа и пошла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить. Тогда Лилия взяла нож и вонзила его мужчине прямо в сердце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская звезда Playboy сверкнула женственными формами на отдыхе

Девушка вызвала "скорую", но спасти пострадавшего не удалось. Судакова написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Украинская модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром. Она жалеет о том, что не ушла от обидчика сразу.