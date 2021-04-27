Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция

Фото: @mihanika69official_

Российская модель 22-летняя Вероника Трошина снялась в порнографическом ролике в священном для жителей острова Бали месте - на вулкане Батур.

Из-за этого ее разыскивает полиция, пишет Telegram-канал LifeShot.

Видео разместили на PornHub. Сейчас ролик заблокирован. Он набрал почти 1,2 млн просмотров.

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По версии следствия, порновидео могли снять еще в 2020 году.

Открыто уголовное производство по статье о публичном непристойном поведении. Если вину россиянки докажут, ее могут посадить за решетку.

43-летний немец Филипп Танзер, который ранее снимался в порно под псевдонимом Логан Маккри, решил сменить профессию и мечтает стать депутатом.