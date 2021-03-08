Российская группа "Little Big" отказалась участвовать в "Евровидении-2021"

Little Big не поедут на Евровидение. Фото: EnglishDom

Российская группа "Little Big" отказалась от участия в отборе на "Евровидение".

"Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны", — говорится на странице коллектива в Instagram.

Их клип на песню UNO стал самым популярным на YT-канале Eurovision Song Contest за всю историю существования конкурса.

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Проект "Little Big" должен был представлять Россию на "Евровидении" прошлого года. Конкурс запланировали провести с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме (Нидерланды), но отменили из-за пандемии коронавируса.