Российская делегация не спешит в сессионный зал ПАСЕ: есть условие

Россию вернули в ПАСЕ. Фото: УНИАН

Российские депутаты придут в сессионный зал Ассамблеи в среду на голосование за генсека Совета Европы только после подтверждения полномочий делегации.

"Я думаю, что мы даже в зал не придем. Пусть нам подтвердят полномочия, и мы проголосуем за генсека, и будем дальше работать", - сказал глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, сообщает Интерфакс.

Российская делегация планирует не приходить в первой половине дня в ПАСЕ, поскольку ее полномочия будут подтверждаться только в начале второй части пленарного заседания, в 15:30 по Страсбургу.

"Моя позиция: сделать наше неучастие в выборах генсека до восстановления наших полномочий максимально явным. Как мы можем это сделать при тайном голосовании? Только отсутствием в зале и в здании", - сказал вице-спикер российской Думы.

Выборы генсека Совета Европы в среду будут происходить в течение дня тайным голосованием.

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Во вторник утром делегация РФ впервые после 2015 года вернулась в ассамблею, но группа депутатов обжаловала их полномочия сразу по двум процедурами. В среду после обеда ПАСЕ должна принять решение по обжалованию.