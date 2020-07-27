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понедельник, 27 июля 2020 09:55

России грозит отключение от мировой банковской системы - посол

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России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
Владимир Ельченко рассказал о санкциях против России. Фото: Reuters

Санкции против Российской Федерации в перспективе будут усиливаться. В частности, ее могут отключить от международной платежной системы SWIFT.

Это может произойти, если Россия не прекратит агрессивно себя вести, отметил посол Украины в США Владимир Ельченко, пишет РБК-Украина.

По его словам, отключение России от системы SWIFT повлияет на экономическую ситуацию в Москве и, как следствие, достаточно негативно скажется на ее партнерах.

"Именно поэтому очень осторожная позиция во многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого (отключения от системы, - ред.)", - отметил посол.

Ельченко добавил, что до сих пор в США обсуждали перспективу запрета регулярного авиасообщения с Россией. Также могло идти о замораживании банковских активов некоторых чиновников РФ высокого уровня.

SWIFT является международной платежной системой, которая позволяет странам торговать между собой. После исключения из системы страна теряет возможность рассчитываться по безналу, а их наличные деньги мир прекращает признавать. Наличные остаются валютой только для внутреннего пользования. Кроме того, внутри изолированной страны начинают расти цены, а на ряд товаров начинается дефицит.

Российские СМИ еще в 2018 году писали о том, что Центробанк РФ начал тестировать свою систему передачи трансграничных финансовых сообщений и расчетов.

На прошлой неделе послы Европейского Союза приняли санкции против военной разведки в ответ на кибератаки.

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