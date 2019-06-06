России грозит катастрофическое извержение вулкана

На Дальнем Востоке России проснулся вулкан.
Извержение может иметь катастрофические последствия, пишет Rzeczpospolita.
Ученые говорят о вулканическом массиве Удина в центральной части Камчатки. Его образуют стратовулканы Большая Удина и Малая Удина.
Первый из нх считался потухшим и не взрывался уже очень давно. В последнее время ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива. Это указывает на то, что Удина просыпается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сейсмологи просчитали высокую вероятность извержения супервулкана
Исследователи говорят, что извержение было бы равносильным извержению Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило города Помпеи.
На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна. На горе образовались два разлома. С огромных трещин вытекает лава.
Комментарии