России грозит катастрофическое извержение вулкана

Вулкан Ундина может взорваться. Фото: Flickr

На Дальнем Востоке России проснулся вулкан.

Извержение может иметь катастрофические последствия, пишет Rzeczpospolita.

Ученые говорят о вулканическом массиве Удина в центральной части Камчатки. Его образуют стратовулканы Большая Удина и Малая Удина.

Первый из нх считался потухшим и не взрывался уже очень давно. В последнее время ученые заметили увеличение сейсмической активности в районе массива. Это указывает на то, что Удина просыпается.

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Исследователи говорят, что извержение было бы равносильным извержению Везувия в 79 году нашей эры, которое уничтожило города Помпеи.

На итальянском острове Сицилия активизировался самый высокий в Европе вулкан Этна. На горе образовались два разлома. С огромных трещин вытекает лава.