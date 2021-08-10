Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

10 августа 2003 года впервые в истории свадьбу сыграли в космосе. Жених оказался российский космонавт украинского происхождения 41-летний Юрий Маленченко. Невеста - американка русского происхождения 26-летняя Екатерина Дмитриева. Брак зарегистрировали органами юстиции штата Техас.

Автор: dic.academic.ru Юрий Маленченко четыре раза побывал в космосе

Юрий Маленченко побывал в космосе четыре раза. Первый полет он совершил 1-4 ноября в качестве командира корабля "Союз ТМ-19" и 16-й основной экспедиции на борт комплекса "Мир". Продолжительность полета - 125 суток 22 ч. 53 мин. 36 с. Во время полета совершил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 11 ч. 6 мин.

Маленченко впервые женился, когда был еще курсантом Харьковского высшего военно-авиационного училища. От первого брака родился сын Дмитрий. С женой он развелся.

Юрий познакомился с будущей второй женой в Хьюстоне, штат Техас, где проходил тренировки. Екатерина в 4 года эмигрировала в США из СССР вместе с родителями. Мать невесты работала в NASA специалистом по орбитальных программ, отец преподавал в одном из университетов штата Техас.

Предложение невесте космонавт сделал за четыре месяца до полета, который был назначен на апрель 2003 года. Свадьбу решили отметить в августе, после возвращения Юрия на Землю. Однако уже находясь на борту МКС, Юрий Маленченко и Эдвард Лу получили сообщение из Центра управления полетами, что их космическая командировка продлится до 28 октября 2003 года. Тогда Маленченко решил не тянуть с женитьбой.

Автор: news.myseldon.com В 2004 году молодожены обвенчались

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По законам штата Техас, регистрация брака возможна в случае отсутствия жениха по уважительной причине. Руководство NASA согласилось даже на то, чтобы провести церемонию в своем Центре управления полетами.

В России намерения Юрия не одобрили. Командующий ВВС России генерал-полковник Владимир Михайлов отметил, что российский офицер обязан сначала получить разрешение на брак с гражданкой другого государства. Сделать это можно только на земле.

"Мы не запрещаем ему это делать, но он должен вести как космонавт, а не как кинозвезда", - прокомментировал Михайлов намерения молодых.

Автор: allrus.me Жених во время церемонии находился в космосе

В связи с этим Маленченко сначала пообещал отложить свадьбу до возвращения на Землю. И все же она произошла в космосе. Единственное, что смог сделать Росавиакосмос, так это проигнорировать приглашение посетить свадебную церемонию. Глава агентства Юрий Коптев в Хьюстон так и не поехал.

В день свадьбы 10 августа 2003 года жених и невеста, глядя друг на друга через экраны мониторов, сами надели себе обручальные кольца. Свидетелем со стороны жениха стал Эдвард Лу. Кольцо для жениха и галстуки-бабочки для мужчин доставили на орбиту посылкой с грузовым кораблем "Прогресс". Марш Мендельсона на синтезаторе исполнил свидетель.

В США вокруг первой космической свадьбы состоялся большой ажиотаж. Шикарное свадебное платье Екатерине сшили в престижном салоне Хьюстона. Кольцо - такое же, как и у Юрия - оказалась символичным: разбросанные на золоте драгоценные камни изображают все планеты Солнечной системы, а также Солнце и саму МКС. В центре управления полетами в Хьюстоне уполномоченный Маленченко американский адвокат подписал вместо него документы о заключении брака.

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Знаменательное событие Екатерина вместе с родственниками и друзьями отпраздновала в итальянском ресторане "Вилла Капри" городка Клиер Лейк недалеко от Хьюстона. Все желающие фотографировали невесту с выполненной в полный рост фанерной копией жениха.

Автор: kp.ru Свадьба Маленченко и Дмитриевой произошло 10 августа 2003 года

После свадьбы появились сообщения о том, что NASA и Росавиакосмос намерены включить в контракт, который заключают все космонавты, пункт о запрете подобных свадебных церемоний.

6 августа 2004 года в Воскресенском соборе города Тутаева Ярославской области состоялось венчание Юрия Маленченко с Екатериной Дмитриевой. С Воскресенского собора вывели всех корреспондентов , а также местных жителей. Запретили съемки на входе и выходе из собора. Приглашенные гости отказывались отвечать на вопросы корреспондентов.

Родители Юрия Маленченко 10 августа 2003 года, в день свадьбы, имели возможность слышать церемонию по телефону. В них была прямая связь с Хьюстоном. Они хотели, чтобы их сын провел настоящую украинскую свадьбу. Родители во время церемонии волновались. Иван Маленченко, отец Юрия, видел невесту сына, когда ездил в Москву на операцию. Тогда человек и узнал о намерении сына жениться, но не думал, что это произойдет так быстро, тем более в космосе. Брат космонавта отнесся к этой ситуации с юмором: "Да ничего. Теперь космонавтов много, а будут знать двух - Юрия Гагарина, который первым полетел, и Юрия Маленченко, который первым женился в космосе".