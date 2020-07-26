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воскресенье, 26 июля 2020 09:26

Рои насекомых уничтожили поля за день

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Рои насекомых уничтожили поля за день
От нашествия насекомых страдает Азия и Северная Африка ФОТО: https://www.researchgate.net/

Рои кузнечиков уничтожили поля в Айове, Небраске и Южной Дакоте 26 июля 1931-го. Эти штаты до того уже пострадали от засухи.

Засуха способствует нашествиям саранчи и кузнечиков. Во влажной почве их яйца болеют и погибают.

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"Рой будто взрывается снизу, а потом волной поднимается по тебе, цепляется за одежду. Складывается впечатление, что тебя атакует огромное живое существо ", - описывает атаку роя кузнечиков или саранчи профессор Джефф Локвуд.

В 1931-м рои были такими огромными, что через них не было видно солнца. Фермеры отбрасывали их лопатами. Кукуруза и пшеница полностью были уничтожены.

Аннексированный Россией Крым может ожидать нашествия саранчи.
Как пишут росЗМИ, впервые марокканская саранча появилась на аннексированом полуострове летом прошлого года.

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Дата
26
июля

Рои насекомых уничтожили поля за день

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