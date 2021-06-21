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Родня Лукашенко, пропагандисты и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС

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Родня Лукашенко, пропагандисты и компании: кто попал под новые персональные санкции ЕС
Евросоюз согласовал четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Фото: REUTERS

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Ограничение ввели против членов его семьи, бизнесменов, пропагандистов и компаний. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

Всего в санкционном списке 78 официальных лиц и 8 предпринимателей. Среди них бизнесмены, депутаты, пропагандисты, прокуроры, судьи, милиционеры, высокопоставленные военнослужащие, члены семьи Лукашенко.

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"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц. Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

В санкционный список попали компании МАЗ, БелАЗ, Белаеронавигация, Bremino Group, Globalcustom, "Новая нефтяная компания", Logex и Sohra.

В списке также Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел планирует сегодня утвердить четвертый пакет санкций против Беларуси. Он будет касаться 86 лиц и компаний. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после прибытия на встречу глав МИД ЕС. Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него.

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