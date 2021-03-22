Родители забили сына-первоклассника до смерти за плохое чтение

В России, Новосибирская область, нашли тело 6-летнего мальчика с многочисленными травмами.
Полицейские задержали мать и отчима первоклассника, пишет ТАСС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синяками покрыто все тело: 11-месячный мальчик попал в больницу из-за побоев
Суд поместил супругов под стражу. Отчим уже признал свою вину. Мать отказывается признавать себя виновной.
По версии следствия, 19 марта родители употребляли спиртное и решили дать первокласснику книгу, чтобы он им почитал. Мальчик не мог внятно читать текст и молчал, когда его заставляли читать лучше. Мать и отчим начали бить сына руками и ногами, нанеся ему более 50 ударов.
Ребенок умер на месте от полученных повреждений.
В поселке Слобожанское Днепропетровской области мужчина на детской площадке побил 9-летнего мальчика.
Комментарии