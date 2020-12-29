Родила себе сестру: женщина стала суррогатной матерью для своей семьи

Шотландкародила своей матери ребенка. Фото: yamama.club

25-летняя шотландка родила ребенка своей 49-летней матери и ее мужу.

Об этом сообщает Daily Record.

Мать роженицы 6 лет назад прошла стерилизацию, но заморозила свою яйцеклетку. Позже женщина встретила своего мужа Эндрю и предложила дочери стаи суррогатной матерью.

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Оказалось, что замороженная яйцеклетка нежизнеспособна. Поэтому дочь стала не только суррогатной матерью, но и донором яйцеклетки.

Девушка родила свою сестру, которую назвали Уиллоу.

"Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу родилась с помощью моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована - и она давно об этом жалела ", - прокомментировала шотладнка.

43-летняя винничанка Ольга Кицена вынашивает ребенка для иностранцев как суррогатная мать. На этот шаг женщина решилась, чтобы заработать денег.