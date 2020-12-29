Родила себе сестру: женщина стала суррогатной матерью для своей семьи

25-летняя шотландка родила ребенка своей 49-летней матери и ее мужу.
Об этом сообщает Daily Record.
Мать роженицы 6 лет назад прошла стерилизацию, но заморозила свою яйцеклетку. Позже женщина встретила своего мужа Эндрю и предложила дочери стаи суррогатной матерью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правда выплыла на другом континенте: суррогатная мать обманула "заказчиков"
Оказалось, что замороженная яйцеклетка нежизнеспособна. Поэтому дочь стала не только суррогатной матерью, но и донором яйцеклетки.
Девушка родила свою сестру, которую назвали Уиллоу.
"Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу родилась с помощью моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована - и она давно об этом жалела ", - прокомментировала шотладнка.
43-летняя винничанка Ольга Кицена вынашивает ребенка для иностранцев как суррогатная мать. На этот шаг женщина решилась, чтобы заработать денег.
Комментарии