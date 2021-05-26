Роботы проверяют школьников на коронавирус

Робот проверяет здоровье в одной из мексиканских школ / EFE

Роботов, которые проявляют больных Covid-19 установили в некоторых школах в Мексике, чтобы помочь учебным заведениям безопасно открыться.

Созданный в Китае робот с искусственным интеллектом Benebot проверяет глаза человека, его температуру и руки. Об этом пишет издание Latin Post.

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Такой робот уже используется в более чем 40 странах. В Benebot есть экран, где отражают различные данные об ученике. Их можно просматривать онлайн и следить ежедневно.

Кроме Covid-19, Benebot также определяет другие болезни - грипп и ветряную оспу. С помощью медицинских камер, датчиков температуры и программного обеспечения искусственного интеллекта он может за несколько секунд оценить здоровье.

Ответственный за технологию Benebot Антонио Роблес говорит, что робот делает снимок глаз, проверяет покраснение и анализирует различные данные. Также он отмечает взаимосвязь каждой аномалии.

Многие из мексиканских штатов планируют вновь открыть школы после вакцинации учителей. Кампания вакцинации работников учебных заведений началась несколько недель назад. Уже 15 школ Мексики приобрели таких роботов.

В Мексике с населением 128 млн зафиксировано почти 2,4 млн случаев Covid-19. Более 222 тыс. человек умерли. В стране 27 млн ​​человек получили одну дозу вакцины и почти 12 млн две дозы, а это 9,3% населения.