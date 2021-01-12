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вторник, 12 января 2021 15:52

РФ угрожает Навальному реальным заключением вместо условного

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РФ угрожает Навальному реальным заключением вместо условного
Навального хотят посадить в тюрьму. Фото: Reuters

Условный срок российского оппозиционера Алексея Навального, который закончился 30 декабря 2020 года, требуют изменить на реальное заключение.

О таком требовании Федеральной службы исполнения наказаний РФ политик сообщил в Twitter.

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"Путин так взбешен тем, что я выжил после его отравления боевым веществом "Новичок", что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный", - прокомментировал Навальный.

В декабре 2020-го в ФСИН заявили, что на оппозиционера ждет реальный срок за неявку в отделение. Навальный якобы ушел от контроля отделения.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского оппозиционера Алексея Навального. Его и других лиц подозревают в растрате на собственные нужды собранных через благотворительные фонды денег.

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