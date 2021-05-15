РФ признала недружественные страны: пока в списке всего две

Россия определила США и Чехию как недружественные страны. Фото: Елкин

Кабинет министров РФ утвердил перечень недружественных к России иностранных государств. Фигурантов в нем всего два – Соединенные Штаты и Чехия.

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", следует из постановления правительства.

В отношении этих государств будут применяться меры согласно указу президента РФ Путина от 23 апреля 2021 года. Согласно документу Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США – ни одного.

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