РФ предложила провести саммит "нормандской четверки"

 
Ексклюзивы
1/5
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 810
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1683
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1863
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 3582
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2646
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1377
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 711
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1917
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1485
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2826
Фото
Все фото
6
15
5
6
4
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
В Австралии выпал град размером с яйцо
В Австралии выпал град размером с яйцо
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3564
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1035
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 945
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2763
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 1080
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 22:51

РФ предложила провести саммит "нормандской четверки"

  Комментировать
РФ предложила провести саммит &quot;нормандской четверки&quot;
Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече. Фото: Reuters

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - заявил Лавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров снова поставил условия для встречи "Нормандского формата"

11 октября Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РФ предложила провести саммит "нормандской четверки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

В Египте разбился российский самолет

Самое читаемое
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 16263
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 15914
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 7992
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа Просмотров: 5535
У Covid-19 появился новый симптом – врач
У Covid-19 появился новый симптом – врач Просмотров: 4959
Мир
Генсек ООН недоволен итогами саммита G20
Генсек ООН недоволен итогами саммита G20 Просмотров: 171
Оппозиция Грузии анонсирует протесты
Оппозиция Грузии анонсирует протесты Просмотров: 216
В Польше задержан украинец, перевозивший 11 нелегалов
В Польше задержан украинец, перевозивший 11 нелегалов Просмотров: 351
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
Оборвалась кабина на канатной дороге, есть погибший
6
 Просмотров: 1323
Грабители украли 45 редких бутылок вина
Грабители украли 45 редких бутылок вина Просмотров: 531
Больше всего комментируют
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
2
Порошенко примет участие в международной конференции безопасности в Галифаксе
Голосов: 956
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть