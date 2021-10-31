РФ предложила провести саммит "нормандской четверки"

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече. Фото: Reuters

Россия передала лидерам Франции, Германии и Украины предложения по встрече в нормандском формате. Сейчас ожидается от них реакция.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин".

"Мы смысл видим не в каком-то мероприятии, а в его содержательном наполнении. Наши предложения о том, как можно было бы содержательно подготовить контакт в нормандском формате, - не важно, на каком уровне - мы передали нашим коллегам, ожидаем от них реакции. Потому что, когда они говорят, что "нужно скорее встречаться", они нам свое видение ожидаемых результатов до сих пор не передавали", - заявил Лавров.

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11 октября Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата".