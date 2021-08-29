РФ и Китай отказались эвакуировать афганцев

98 стран, в том числе Украина, обещают содействовать эвакуации из Афганистана всех, кому угрожает опасность. Фото: Reuters

После вывода войск США 31 августа 98 стран, в том числе Украина, обещают содействовать эвакуации из Афганистана всех, кто подвергается риску. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"Мы все стремимся к тому, чтобы наши граждане, подданные и резиденты, сотрудники, афганцы, работавшие с нами, и те, кто подвергается риску, могли продолжать свободно выезжать за пределы Афганистана", - говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что страны-подписанты "получили заверения от талибов" в том, что лица с проездными документами, подтверждающими право на въезд в любую из этих стран, смогут безопасно выехать из Афганистана.

Среди подписавших заявление стран нет России и Китая - двух постоянных членов Совета Безопасности ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финальная фаза: США заканчивает эвакуацию из Афганистана

С начала эвакуации из Афганистана украинскими самолетами вывезли более 600 человек. За помощью также обращались иностранцы.