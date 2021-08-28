Ермак рассказал, сколько человек были эвакуированы из Афганистана

Среди эвакуированных - журналисты и правозащитники, женщины и дети. Фото: Reuters

С начала эвакуации из Афганистана украинскими самолетами вывезли более 600 человек. За помощью также обращались иностранцы.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook. По его словам, среди эвакуированных - журналисты и правозащитники, женщины и дети.

"В целом мы уже вывезли более 600 человек. Украина откликнулась на обращение партнеров с просьбой о спасении их граждан. Также мы эвакуировали репортеров международных изданий, в частности Globe and Mail, WSJ, USA Today, Stars and Stripes", - сообщил Ермак.

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Украинским военным для того, чтобы провести эвакуацию, пришлось прорываться в город и так же возвращаться в условиях сильного противодействия, выводя гражданских с собой к месту эвакуации.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк заявлял, что на территории Афганистана еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками. Глава МИД отметил, что несмотря на закрытие гражданского сектора аэропорта Кабула эвакуацию Украинская будут продолжать.