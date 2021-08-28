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Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек

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Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
Встречать рейсы будут глава ОП, министр обороны и заместитель министра иностранных дел. Фото: ua.news

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек.

С Кабула вылетели три самолета. Об этом сообщает Офис президента.

"Где-то около 400 человек эвакуированы. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", - сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Встречать рейсы будут глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

"На бортах многие граждане Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", - добавил Подоляк.

Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Василий Серватюк заявлял, что на территории Афганистана еще находятся более 230 человек, которые являются гражданами Украины или их родственниками.

Глава МИД отметил, что несмотря на закрытие гражданского сектора аэропорта Кабула эвакуацию Украинская будут продолжать.

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