РФ хочет создать в Беларуси партию, которая будет выступать за дружбу с Россией, но против Лукашенко - СМИ

Кремль хочет создать в Беларуси пророссийскую партию. Фото: Украинская правда

Кремль ведет работу по созданию новой партии в Беларуси, которая будет выступать против Лукашенко и за интеграцию с Россией.

Рабочее название партии - "Право народа". Согласно ее стратегии, партия обирается сосредоточиться на конституционных реформах, выступать за парламентско-президентскую республику и масштабную приватизацию государственного сектора, а также "демонтаж культуры", сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на The Insider и документы управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

"Мы не сторонники насильственных революций и революционных преобразований. Мы сторонники решительных реформ, которые сформируют прочные условия и механизмы для реализации достоинства граждан и достоинства Республики Беларусь", - говорится в программе партии.

В документах, оказавшихся в распоряжении The Insider, также описывается стратегия работы в Беларуси и представлен список "актива" - людей из Беларуси, которых администрация президента России планирует задействовать.

Согласно "Стратегии", "белорусскому активу" Кремля необходимо войти в управляющие органы максимального количества оппозиционных структур, подготовить до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах, сформировать сеть местных лидеров общественного мнения и создать свои каналы информации.

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В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста. Основное требование протестующих - отставка президента Александра Лукашенко. В конце августа Владимир Путин по его просьбе направил к белорусской границе резерв из сотрудников российских силовых структур, но вскоре снял его. Также Россия выдала Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов.