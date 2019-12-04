Резонансное убийство в Берлине: из Германии выслали российских дипломатов

Из Германии выслали двух российских дипломатов. Фото: 24.tv

Из Германии выслали двух сотрудников посольства России в Берлине.

Такими действиями немецкое правительство отреагировал на то, что РФ не сотрудничала при расследовании убийства в берлинском Тиргартене, 23 августа. В Германии считают, что российская сторона затягивает процесс. Об этом говорится в официальном заявлении немецкого МИД.

"Эти ожидания были сформулированы статс-секретарем Михаэлисом в разговоре с послом Нечаевым, который состоялся 20 ноября в МИД ФРГ ", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении также сказано, что немецкое правительство "оставляет за собой право на дальнейшие шаги в расследовании события".

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"Участие РФ в расследовании важно, тем более в свете того, что генпрокуратура взяла на себя расследование дела с обоснованием, что есть достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что убийство было совершено или по заказу государственных органов или властей Чеченской республики как части РФ ", - подчеркнули в МИД.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в центре Берлина 23 августа этого года. Он был сотрудником антитеррористического подразделения грузинского МВД и помогал бороться против расширения российского влияния в регионе. Вероятного убийцу задержали в тот же день благодаря свидетелям. Им оказался человек с российским паспортом на имя Вадима Соколова.