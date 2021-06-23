Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле

В понедельник было диагностировано 125 пациентов с коронавирусом. Фото: shutterstock

В Израиле на протяжении последних дней увеличилось количество больных Covid-19.

"На фоне роста количества новых заражений вирусом в Израиле, в понедельник было диагностировано 125 пациентов, что вдвое превышает количество случаев, выявленных накануне, и является крупнейшим ежедневным пиком с 20 апреля", - пишет The Times of Israel.

Представители Минздрава убеждены, что ситуация ухудшается из прибывших из-за границы, которые не соблюдают карантинных правил. Из-за этого в стране введут повышенные штрафы (до более 1500 долларов США).

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В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступило в силу с 15 июня. Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.