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среда, 23 июня 2021 02:21

Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле

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Резко увеличилось количество больных Covid-19 в Израиле
В понедельник было диагностировано 125 пациентов с коронавирусом. Фото: shutterstock

В Израиле на протяжении последних дней увеличилось количество больных Covid-19.

"На фоне роста количества новых заражений вирусом в Израиле, в понедельник было диагностировано 125 пациентов, что вдвое превышает количество случаев, выявленных накануне, и является крупнейшим ежедневным пиком с 20 апреля", - пишет The Times of Israel.

Представители Минздрава убеждены, что ситуация ухудшается из прибывших из-за границы, которые не соблюдают карантинных правил. Из-за этого в стране введут повышенные штрафы (до более 1500 долларов США).

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В Израиле отменили требование носить защитные маски в общественных местах. Решение вступило в силу с 15 июня. Маски можно не носить в магазинах, торговых центрах, общественном транспорте, учебных заведениях и других закрытых помещениях.

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