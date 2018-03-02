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пятница, 02 марта 2018 18:15

"Режут гусыню, которая несет золотые яйца" - в соцсети высмеяли Газпром

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&quot;Режут гусыню, которая несет золотые яйца&quot; - в соцсети высмеяли Газпром
В соцсетях комментируют победу над Газпромом Нафтогаза Фото: 24 Канал

Нафтогаз в Стокгольмском арбитраже добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме, Газпром должен погасить $2,56 млрд в пользу Нафтогаза. В российской компании не согласны с таким решением. Говорят, будут защищать свои права доступными действующему законодательству путями. 1 марта Газпром заявил, что не будет осуществлять поставки газа Нафтогазу. Пповернув деньги, которые раньше проплатила украинская компания.

На своей официальной странице в Facebook НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что транзит продолжается в нормальном режиме. А также предложил несколько цитат из российских СМИ.

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К обсуждению ситуации, которая сложилась, активно подключились пользователи соцсетей.

"Дорогой Газпром - я лично пережил с десяток холодных зим без газа, который вы всегда отключали в Грузии с начала девяностых. Это заставило грузин построить массу новых газопроводов, начать поставки газа из Азербайджана. Но грузины выжили и послали вас нахрен с вашим газом оставшись свободными. Теперь вы тоже самое делаете в Украине. И лично я могу вам сказать и сейчас, идите вы нахрен со своим газом. Украина обязательно тоже переживёт и теперь точно диверсифицирует поставки газа. Уже скоро", - написал пресс-атташе посольства Грузии в Украине, политический эксперт Бачо Корчилава.

"Такого дикого количества разнокалиберной балалаечной бототни, как после вчерашнего Стокгольма, я уже давно не видела, пишет блогер Елена Монова, - Однажды в студенческой юности я наблюдала эпическое батальное полотно: в общаге сунули горящую газету в щель в стене. Оттуда хитиновой шуршащей ниагарой выломились тараканы, в глазах навыкате паника, усы горят. Их тут же с задорными матюками злые люди давят тапками и пшикают вкусным ядом. Так вот сегодняшняя картина очень напоминает ту, из прошлого. На России бомбануло несамовито і потужно. Газпром сбрасывает давление и сжигает излишки газа через горящие пердаки. Гори, гори ясно".

"Европа высказала крайнюю обеспокоенность возможными недопоставками газа. В связи с ультиматумом Газпрома разорвать с Нафтогазом договор. И призвала к решительной толерантности, терпеливости и выжидательности. Тут теперь важно, кто как, и за счет кого будет выкручиваться, особенно после прецедента 2009, когда был аналогичный шантаж, - пишет президент Международной корпорации "Гранд" Владимир Спиваковский. - А может, веселее станет свой газ добывать. Или уже даже не газ. А что-то другое. Мало нам гибридной войны, так теперь газовая. Сейчас посмотрю, чем там тогда закончились Соляные войны".

"Действия Газпрома это часть гибридной войны. Они проигрывают нам. Отключение россиянами газа может принести им тактическую победу, а нам временные неудобства, но стратегически они уже проиграли. Украина же и мир получили дополнительную стимуляцию для отказа от сотрудничества с мировым гопником и от российского газа. Это еще один шаг нашего побега от совка и от пагубной привычки торговать с агрессором, с убийцей, ставя себя в прямую зависимость от Кремля. Сейчас россияне сами режут "гусыню несущую золотые яйца", - комментирует волонтер, ветеран АТО, председатель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Глядя на действия Газпрома в отношении Украины, на ум приходит бессмертная фраза из советского времени "В бессильной злобе он оттягивает свой конец", - подытожил политолог Тарас Березовец.

НАК "Нафтогаз" и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт на срочную поставку газа. Из-за отказа российского Газпрома поставлять голубое топливо в Украину. В польской компании сообщили, что контракт действует до конца марта 2018 года. Объем газа составляет более 60 млн кубометров.

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