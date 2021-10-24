Режиссер, которого подстрелил Алек Болдуин, прокомментировал трагедию

Джоэл Соуза отреагировал на смерть своей коллеги Галины Хатчинсон. Фото: Reuters

Режиссер Джоэл Соуза, случайно раненный актером Алеком Болдуином во время съемок фильма, отреагировал на смерть своей коллеги, оператора Галины Хатчинс. Об этом сообщает NBC News.

В своем первом заявлении после трагедии Соуза поблагодарил за поддержку кинематографическое сообщество, жителей Санта-Фе и всех неравнодушных.

"Я опустошен потерей моего друга и коллеги Галины. Она была доброй, энергичной, невероятно талантливой, боролась за каждый сантиметр и всегда подталкивала меня к лучшему", - сказал он.

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LA Times со ссылкой на источник пишет, что трагедия произошла, когда Алек Болдуин готовился к съемкам сцены, в которой вынимает револьвер из кобуры. По словам собеседника издания, когда актер достал револьвер во второй раз, прозвучал выстрел. Хатчинс и Соуза, который сидел позади нее рядом с монитором, были ранены, женщина скончалась.

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико.