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пятница, 22 октября 2021 08:05

Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок
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Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки женщину-оператора и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико.

Болдуин должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, пишет BBC. Полиция сейчас расследует детали инцидента на ранчо Бонанза-Крик, обвинений никому не предъявили.

"В сцене, которую снимали, использовали пистолет. Детективы выясняют, какой тип снаряда был выпущен из оружия", - говорят следователи.

Погибшей оказалась 42-летняя Халина Хатчинс. Женщину госпитализировали, но спасти не смогли. Еще один пострадавший — режиссер фильма 48-летний Джоэл Соуза.

Фото: instagram.com/halynahutchins

Представитель кинопроизводства заявил, что несчастный случай произошел из-за пропусков зажигания винтовки с холостыми патронами.

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Хатчинс родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Она изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе. В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".

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