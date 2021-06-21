Режим Лукашенко получит новые санкции. Кого коснутся

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций. Он будет касаться 86 лиц и компаний. Фото: REUTERS

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит четвертый пакет санкций против Беларуси. Он будет касаться 86 лиц и компаний.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель после прибытия на встречу глав МИД ЕС.

"Мы согласуем сегодня четвертый пакет санкций против Беларуси. Новые санкции коснутся 86 физических лиц и компаний", - сказал он, передает ТАСС.

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ЕС примет санкции за "нарушение прав человека и давление на оппозицию", а также дополнительные санкции за принуждение к посадке самолета Ryanair ", пояснил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

По словам Борреля, экономические санкции ЕС против Белоруссии будут рассмотрены на саммите ЕС 24-25 июня и утверждены после него.

Экономические санкции ЕС против Белоруссии будут направлены на белорусский экспорт в Евросоюз. О конкретных областях, по словам Борреля, говорить рано.

Члены Евросоюза обсудили пакет экономических санкций против Беларуси. Ранее сообщалось, что санкции будут касаться нефтегазового сектора, сферы телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Планируется запрет экспорта оружия и ограничение в финансовом секторе. Минску откажут в новых кредитах, инвестиционных услугах, запретят торговлю ценными бумагами.