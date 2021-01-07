Режим чрезвычайной ситуации продлили до инаугурации Байдена

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.
Об этом сообщила мэрия.
"Протесты стали насильственными. Многие люди пришли с оружием и для того, чтобы совершать насилие. Нарушили безопасность Капитолия. Их поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать принятие голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать насилие", - говорится заявлении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Утверждают победу Байдена. Конгресс США собрался после протестов
Ранее режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне ввели на несколько часов. Теперь он продлится до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена 20 января.
Комментарии