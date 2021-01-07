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четверг, 07 января 2021 09:49

Режим чрезвычайной ситуации продлили до инаугурации Байдена

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Режим чрезвычайной ситуации продлили до инаугурации Байдена
Американские спецназовцы освободили здание Капитолия, а также территорию перед ним, от сторонников Дональда Трампа, которые захватили здание раньше. Фото: slovoidilo.ua

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер продлила режим чрезвычайной ситуации на 15 дней.

Об этом сообщила мэрия.

"Протесты стали насильственными. Многие люди пришли с оружием и для того, чтобы совершать насилие. Нарушили безопасность Капитолия. Их поведение может распространиться за пределы Капитолия. Они стремились сорвать принятие голосов избирательных комиссий. Президент Трамп продолжает разжигать насилие", - говорится заявлении.

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Ранее режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне ввели на несколько часов. Теперь он продлится до инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена 20 января.

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