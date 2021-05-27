Ревнивая жена отрезала член мужу-бабнику

Операция пришивания пениса, который отрезала ревнивая жена / Крис Мерфи

Во Вьетнаме ревнивая жена дождалась, когда мужчина уснет, и отрезала ему пенис ножницами.

Позже увезла его в больницу, где хирурги попытались пришить отрезанный орган. Об этом пишет Daily Star.

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Доктор Нгуен Тхань Туан из отделения урологии сообщил, что его команду попросили повторно пришить отрезанную часть полового члена 40-летнего мужчины. Поэтому была болезненная и многочасовая операция. Примерно через 10 дней врачам удалось убедиться, что пришитое тело приживается, однако пока неизвестно, сможет ли мужчина заниматься сексом.

Полиция расследует инцидент. Как стало известно, жена ревновала, что человек пользовался популярностью среди других женщин.