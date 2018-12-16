Reuters показало лучшие фото года

Международное новостное агентство Reuters составило топ-100 фотографий 2018-го.

В списке фотографий оказались опустошенные засухой пастбища Австралии, разрушенный цунами город в Индонезии, момент поражения легендарной теннисистки Серены Уильямс и бракосочетание британского принца Гарри и Меган Маркл.

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Фото: Reuters / Costas Baltas

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В декабре перечень самых значимых снимков 2018-го составил и журнал Time.