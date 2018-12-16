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воскресенье, 16 декабря 2018 20:16

Reuters показало лучшие фото года
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Международное новостное агентство Reuters составило топ-100 фотографий 2018-го.

В списке фотографий оказались опустошенные засухой пастбища Австралии, разрушенный цунами город в Индонезии, момент поражения легендарной теннисистки Серены Уильямс и бракосочетание британского принца Гарри и Меган Маркл.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть часть галереи. Всю можно посмотреть по этой ссылке.

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Фото: Reuters / Costas Baltas
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Порнозвезда и экс-любовница президента США Дональда Трампа Сторми Дэниелс надевает обувь после проверки безопасности в федеральном суде в Нью-Йорке, Штаты. Она имела интрижку с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат с Меланией. Они с Трампом познакомились в 2005 году, на турнире по гольфу у амекриканського озера Тахо. Трамп пригласил ее на ужин в своем люксе в отеле Lake Tahoe, встретив ее в пижаме. "Секс был скучным, будто по учебнику", призналась Дэниелс: "Просто такая позиция, которую можно было бы ожидать от кого-то его возраста и была бы удобной для обоих". Адвокат Трампа Майкл Коэн якобы заставил актрису подписать фальшивое заявление о том, что у нее не было секса с президентом. Договоренность не раскрывать "близких отношений" с Трампом недействительна, утверждала Сторми, потому Трамп ее не подписал лично. Коэн также заплатил Дэниелс 130 тыс. долларов. Она подала иск против президента, однако проиграла дело. 16 апреля
Одинокое дерево растет у корыта с водой на опустошенном засухой пастбище Мэй и Джимми Маккаунов. Окраина города Вальгетта, Новый Южный Уэльс, Австралия. 20 июля

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В декабре перечень самых значимых снимков 2018-го составил и журнал Time.

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