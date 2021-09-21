Республиканцы незаконно получили из РФ $25 тыс. на кампанию Трампа

Закон США запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские кампании. Фото: Reuters

Двух политтехнологов Республиканской партии США Джесси Бентона и Дага Уида подозревают в нарушении закона о финансировании избирательных кампаний.

В понедельник прокуратура США обвинила их в незаконном финансировании избирательной кампании 45-го президента Дональда Трампа в 2016 году, передает "Голос Америки".

"Политтехнологи сговорились незаконно переправить тысячи долларов иностранного происхождения, принадлежавших российскому гражданину, на выборы в офис президента Соединенных Штатов. Помогли гражданину РФ получить билет на мероприятие по сбору средств с участием Трампа в Пенсильвании в сентябре 2016-го", - говорится в обвинительном заключении, опубликованном в федеральном суде округа Колумбия.

Закон США запрещает иностранным гражданам жертвовать деньги на президентские кампании. Прокуратура не называет имя россиянина. Он пожертвовал $25 тыс. комитетам в поддержку кандидата Трампа, чтобы быть на мероприятии с его участием. В то же время настоящий источник пожертвования скрыли от кампании Трампа, ведь платеж тайно провел Бентон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беседа сына Байдена и проститутки попала на видео: всплыли невероятные подробности

43-летний Бентон ранее руководил избирательными кампаниями сенаторов-республиканцев Митча Макконнелла и Рэнда Пола в штате Кентукки. Бентон избежал тюремного заключения и получил от Трампа президентское помилование в декабре 2020-го. 75-летний Уид работал старшим советником в нескольких президентских кампаниях и баллотировался в Конгресс от Республиканской партии в 1992 году.