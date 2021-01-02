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суббота, 02 января 2021 05:17

Республиканцы будут голосовать против назначения Байдена президентом

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Республиканцы будут голосовать против назначения Байдена президентом
Против Байдена будут голосовать в Конгрессе. Фото: Reuters

140 республиканцев в Конгрессе США откажутся официально поддерживать победу Джо Байдена на выборах президента США.

"Ожидается голосование против подсчета голосов коллегии выборщиков 6 января, когда Конгресс должен утвердить победу выбранного президента Джо Байдена", - со ссылкой на слова двух депутатов Конгресса США от Республиканской партии пишет CNN.

Однопартийцы действующего президента США Дональда Трампа имеют нулевые шансы на изменение результатов выборов, но могут на несколько часов отложить неизбежное признание Байдена победителем голосования коллегии выборщиков и следующим президентом.

"Не было никаких достоверных обвинений относительно голосования, которые бы повлияли на выборы подтвердили десятки судей, губернаторов, выборных должностных лиц, коллегия выборщиков, Минюст, Департамент внутренней безопасности и Верховный суд США. Однако Трамп решительно настроен поддерживать точку зрения, что он не проиграл - что на самом деле произошло с существенным разрывом, - и многие политики-республиканцы или разделяют его заблуждение, или опасаются вызвать его гнев, даже если это заставляет их голосовать за подрыв демократии", - утверждается в материале.

Конгрессмены и сенаторы США могут высказывать возражения, когда Конгресс подсчитывает голоса коллегии выборщиков. Это заставит членов обеих палат отдельно голосовать относительно того, признавать ли победу Байдена.

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Напомним, президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Кандидату в президенты необходимо 270 голосов выборщиков, чтобы стать новым хозяином Белого дома. Байден получил 306 голосов выборщиков. Однако Трамп до сих пор отказывался признать результаты голосования и продолжал утверждать о фальсификациях во время избирательного процесса.

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Дата
02
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