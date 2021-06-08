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вторник, 08 июня 2021 16:31

Ректор университета попал в скандал из-за осквернения трупов

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Ректор университета попал в скандал из-за осквернения трупов
В Центре пожертвований тел разгорелся скандал. Фото: GETTY IMAGES

Бывшего ректора французского Университета Париж-Декарт биолога Фредерика Дардела обвинили в осквернении трупов, которые хранились в Центре пожертвований тел.

Человеческие тела должны были служить науке, пишет BBC.

В 2019 году журналисты провели расследование и узнали, что центр стал своеобразной "братской могилой в самом сердце Парижа". Центр пожертвований тел, который основан в 1953 году, закрыли 2019-го.

Тела хранились обнаженными и раскладывались на тележках с широко открытыми глазами, написало издание L`Express. Некоторые тела даже погрызли мыши. Персонал центра периодически сжигал мертвые тела людей. Их так и не использовали ради науки.

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Также стало известно, что центр продавал тела частным компаниям для неподходящих целей - краш автомобилей.

По словам адвокатки Дардела Мари-Аликс Кану-Бернар, ее клиент неоднократно обращался за государственным финансированием для ремонта центра, но все оставалось без внимания.

Кроме Дардела, обвинения предъявили еще двум лаборантам. Парижский университет принес извинения семьям доноров тел. По данным СМИ, иск против университета подали более 170 человек.

Власти Индии установила сети через главную реку страны Ганг после того, как десятки тел, погибших от коронавируса, на днях выбросило на берег. 71 труп нашли в штате Бихар, что вызвало опасения, что вирус свирепствует в сельских районах.

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Дата
08
июня

Вышли "Охотники за привидениями"

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