Рекордная жара убила восемь человек в Европе

В Италии умер 17-летний сборщик урожая и 72-летний бездомный. Фото: Politeka.net

Вследствие рекордной жары в Европе умерло восемь человек - четверо во Франции и по двоє в Испании и Италии.

Первая смерть произошла во Франции 27 июня. Погиб 33-летний кровельщик, который выполнял работу при температуре воздуха 35ºС. Также из-за жары несколько человек попали в больницу. В Италии умер 17-летний сборщик урожая и 72-летний бездомный.

В субботу во Франции было зафиксировано сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар, метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9ºС.

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Более 45ºС зарегистрировали также в Болгарии, Португалии, Италии, Испании, Греции и Северной Македонии.

В Испании жара спровоцировала сильные лесные пожары, которые ликвидировали за 72 часа. Неожиданная высокая температура пришла из Северной Африки. Однако европейские метеорологи прогнозируют падение градусов со следующей недели.

В Украине 30 июня на востоке страны ожидаются дожди. Теплее всего будет на западе - там температура воздуха поднимется до +30, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.