Рекордная жара убила восемь человек в Европе

 
Ексклюзивы
1/5
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 693
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1116
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
1 Просмотров: 3079
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1791
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 648
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1449
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 24480
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3753
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6930
Фото
Все фото
8
6
8
6
5
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
В России сильный паводок повлек прорыв дамбы, есть жертвы
Кот с повышенной уровнем мимимишности покоторил сеть
Кот с повышенной уровнем мимимишности покоторил сеть
В туристических брошюрах страну называют &quot;неожиданность&quot;, - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
В туристических брошюрах страну называют "неожиданность", - украинка рассказала о жизни в Люксембурге
Видео
Все видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Подъезд к московскому аэропорту Шереметьево превратился в "море": фото и видео
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
Показали снос моста, на котором погибли 43 человека
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
Путин и Трамп на встрече в Японии обсуждали Украину
В России самолет с пассажирами въехал в дом
В России самолет с пассажирами въехал в дом
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 324
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1449
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1386
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2061
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11124
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
29 июня 2019
Просмотров: 630
Дівчата з Чорнобиля
– Ну хіба ж не дури, глянь, – приятель Вітька тицяє мені під носа побитий смартфон LG. Там у павутинні екранних тріщин фото ...
воскресенье, 30 июня 2019 10:46

Рекордная жара убила восемь человек в Европе

  Комментировать
Рекордная жара убила восемь человек в Европе
В Италии умер 17-летний сборщик урожая и 72-летний бездомный. Фото: Politeka.net

Вследствие рекордной жары в Европе умерло восемь человек - четверо во Франции и по двоє в Испании и Италии.

Первая смерть произошла во Франции 27 июня. Погиб 33-летний кровельщик, который выполнял работу при температуре воздуха 35ºС. Также из-за жары несколько человек попали в больницу. В Италии умер 17-летний сборщик урожая и 72-летний бездомный.

В субботу во Франции было зафиксировано сразу несколько абсолютных температурных рекордов за всю историю наблюдений. В коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар, метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9ºС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Франции жара приближается к 50 градусам

Более 45ºС зарегистрировали также в Болгарии, Португалии, Италии, Испании, Греции и Северной Македонии.

В Испании жара спровоцировала сильные лесные пожары, которые ликвидировали за 72 часа. Неожиданная высокая температура пришла из Северной Африки. Однако европейские метеорологи прогнозируют падение градусов со следующей недели.

В Украине 30 июня на востоке страны ожидаются дожди. Теплее всего будет на западе - там температура воздуха поднимется до +30, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

AFP
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рекордная жара убила восемь человек в Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июня

Карманники оккупировали знаменитый мост

Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села

Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля

Самое читаемое
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 2-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
6
 Просмотров: 22717
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
15
 Просмотров: 15498
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
В одесский порт вошел новейший американский корабль - фото
8
 Просмотров: 12844
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен
Жена пленного: Медведчук освобождает водителя, который завез семь бойцов ВСУ в плен 2 Просмотров: 12438
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 11880
Мир
С украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром
С украинского Черноморска в итальянский Бари будет ходить паром Просмотров: 72
Вулкан в Мехико продолжает пугать
Вулкан в Мехико продолжает пугать Просмотров: 243
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
Масштабность поражает: показали невероятные скульптуры из песка
8
 Просмотров: 576
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
Местный менталитет – это Украина 90-х, - бизнесмен рассказал о жизни во Вьетнаме
6
 Просмотров: 810
В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы
В России не спешат возвращать долг перед Советом Европы Просмотров: 639
Больше всего комментируют
8
"Трамп не советовался с Киевом перед встречей с Путиным"
3
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
3
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
2
"Крым на повестке дня. Но не на первом месте" - экс-посол США в Украине
Голосов: 3252
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua