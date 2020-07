Рекламу Трампа проиллюстрировали снимком украинского Майдана

В социальных сетях появилась политическая реклама американского президента Дональда Трампа. В ней был использован снимок беспорядков во время Революции достоинства в Украине в 2014 году.

Фотографию распространили на Facebook-странице "Евангелисты за Трампа" (Evangelists for Trump), пишет украинская служба BBC.

В частности, в рекламном посте был размещен фотоколлаж. На первом снимке Трамп общается с американскими гвардейцами. На второй фотографии изображено столкновение протестующих и правоохранителей на Майдане. Таким образом проиллюстрированы "хаос и насилие" - в противоположность общественной безопасности, которую готов обеспечить действующий американский лидер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат Трампа показал карту Украины без Крыма

Если открыть Библиотеку рекламы Facebook, то можно увидеть, что публикация была размещена во вторник, 21 июля. Также указано, что рекламу оплатили со счета организации Donald J. Trump for President, INC.

Стоимость публикации обошлась в менее $100, а потенциально реклама могла бы охватить миллион пользователей. Однако указывается, что демонстрация этого коллажа сейчас неактивна.

Отдельные пользователи соцсетей обратили внимание на эту рекламу. В частности, оригинал фотографии, датированной 18 февраля 2014 года, нашел на Википедии соучредитель компании AccountableTech и бывший спикер Хиллари Клинтон - Джесси Лерих.

"Объявления Трампа, что предупреждает о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих в полицию ... однако это фото 2014 года из Киева, когда головорезы Януковича пытались подавить демократическое сопротивление", - написал он.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters...



...only it's a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich's thugs fought to quash a democratic uprising.https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s