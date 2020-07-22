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среда, 22 июля 2020 18:06

Рекламу Трампа проиллюстрировали снимком украинского Майдана

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Рекламу Трампа проиллюстрировали снимком украинского Майдана
В политической рекламе Трампа использовали фото с Евромайдана. Фото: Reuters

В социальных сетях появилась политическая реклама американского президента Дональда Трампа. В ней был использован снимок беспорядков во время Революции достоинства в Украине в 2014 году.

Фотографию распространили на Facebook-странице "Евангелисты за Трампа" (Evangelists for Trump), пишет украинская служба BBC.

В частности, в рекламном посте был размещен фотоколлаж. На первом снимке Трамп общается с американскими гвардейцами. На второй фотографии изображено столкновение протестующих и правоохранителей на Майдане. Таким образом проиллюстрированы "хаос и насилие" - в противоположность общественной безопасности, которую готов обеспечить действующий американский лидер.

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Если открыть Библиотеку рекламы Facebook, то можно увидеть, что публикация была размещена во вторник, 21 июля. Также указано, что рекламу оплатили со счета организации Donald J. Trump for President, INC.

Стоимость публикации обошлась в менее $100, а потенциально реклама могла бы охватить миллион пользователей. Однако указывается, что демонстрация этого коллажа сейчас неактивна.

Отдельные пользователи соцсетей обратили внимание на эту рекламу. В частности, оригинал фотографии, датированной 18 февраля 2014 года, нашел на Википедии соучредитель компании AccountableTech и бывший спикер Хиллари Клинтон - Джесси Лерих.

"Объявления Трампа, что предупреждает о хаосе и насилии, изображает нападение протестующих в полицию ... однако это фото 2014 года из Киева, когда головорезы Януковича пытались подавить демократическое сопротивление", - написал он.

Отметим, что Лерих обнародовал скриншот рекламы уже со страницы самого Трампа. Случайно эта реклама была размещена или же с другой целью - непонятно.

В книге мемуаров Джона Болтона, который был военным советником Трампа, упоминается причина, по которой президент США остановил военную помощь Украине. В частности, Трамп якобы хотел получить от украинской власти компромат на своих политических соперников.

Предварительно выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года.

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22
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