Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки

Трампа поддерживают 44% американцев. Фото: neonomad.kz

Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа поднялся до самой высокой отметки за время его президентства.

44% американцев за своего президента. Таким образом с апреля текущего года рейтинг Трампа вырос на 5%. Новый показатель на 2% лучше, чем предыдущий рекорд главы США в апреле 2017-го - 42%. Соответствующий опрос провели ABC News и Washington Post

В то же время 53% американцев Трампа не поддерживают. Такой рост поддержки связывают с ростом экономики страны. Также отмечают, что экономическую политику Трампа одобряют 51% граждан, миграционную политику не поддерживают 57%, налоговую - 49%, позицию по отрасли здравоохранения не одобряют 54% американцев.

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В телефонном опросе приняли участие 1008 американцев, исследование проводилось от 28 июня по 1 июля. Погрешность составляет 3,5%.

Лидер США Дональд Трамп официально начал кампанию перед выборами президента США, которые состоятся в 2020-м. Об этом он объявил во время митинга в Орландо. Трамп назвал государство своим "вторым домом" и призвал сторонников "держать эту команду на месте" еще 4 года.