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Рейтинг президента Байдна опустился до нового минимума

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Рейтинг президента Байдна опустился до нового минимума
Президент Джо Байден постоянно теряет рейтинг с момента избрания на пост президента / Getty Images

За год до промежуточных выборов в Конгресс США, 8 ноября 2022 года, рейтинг одобрения действий президента-демократа Джо Байдена опустился до нового минимума - 38%.

Опрос провело издание USA Today. 46% американцев считают, что Байден на посту президента работает хуже, чем они ожидали. В том числе так ответили 16%, голосовавших за Байдена. Об этом пишет USA Today.

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Две трети американцев, 64%, не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. Среди них, 28% демократов. Против того, чтобы на пост президента баллотировался бывший глава Белого дома Дональд Трамп в 2024 году, 58% американцев. В том числе, 24% республиканцев.

Не одобряют работу Байдна на посту президента 59% американцев. На данный момент у него самый низкий рейтинг среди всех современных президентов, кроме Трампа.

Рейтинг одобрения вице-президента Камалы Харрис - 28%. Он даже хуже, чем у Байдена. Опрос показывает, что 51% американцев не одобряют ее работу. 66% американцев считают, что страна пошла по ложному пути. 20% говорит, что она движется в правильном направлении.

Байден теряет позиции среди избирателей с тех пор, как победил на прошлогодних выборах. Среди тех, кто голосовал за Байдена в прошлом году, 39%, говорят, что надеются, что он не будет баллотироваться на следующий срок.

Если бы президентские выборы состоялись сегодня, и был выбор между Байденом и Трампом, то 44% проголосовали бы за Трампа, 40% за Байдена, 11% за неназванного стороннего кандидата. На прошлогодних выборах Байден обыграл Трампа на 54%-47%.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, республиканец Майкл Маккол, выступил с призывом к администрации Байдена предоставить дополнительную военную помощь Украине, в том числе за счет поставок вооружений.

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08
ноября

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