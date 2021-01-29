Рейтинг доверия россиян к Путину снизился - опрос

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину опустился до минимальной отметки за последний год - до 53%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Фонда "Общественное мнение".
Не доверяют Путину около 35% граждан. 12% затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или не доверяете Владимиру Путину".
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Опрос также показал, что 60% респондентов считают действия Путина на посту главы государства положительными, а 26% - отрицательными.
Опрос проводился с 22 по 24 января 2021 года. В нем участвовали 3 тыс. человек.
Согласно предварительным опросам фонда, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%.
В России провели опрос граждан, который показало уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину.
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