Рейтинг доверия россиян к Путину снизился - опрос

Провели опрос среди россиян по поводу доверия Путину. Фото: Reuters

Уровень доверия граждан России к президенту Владимиру Путину опустился до минимальной отметки за последний год - до 53%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского Фонда "Общественное мнение".

Не доверяют Путину около 35% граждан. 12% затруднились ответить на вопрос: "Вы скорее доверяете или не доверяете Владимиру Путину".

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Опрос также показал, что 60% респондентов считают действия Путина на посту главы государства положительными, а 26% - отрицательными.

Опрос проводился с 22 по 24 января 2021 года. В нем участвовали 3 тыс. человек.

Согласно предварительным опросам фонда, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%.

В России провели опрос граждан, который показало уровень доверия россиян к президенту страны Владимиру Путину.