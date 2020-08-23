"Ребята, вы красавцы" - Лукашенко пообещал силовикам разобраться с демонстрантами

Лукашенко пообещал силовикам "разобраться" с демонстрантами. Фото: Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "разберется" с оппозицией. Глава государства вышел к силовикам, окружили его резиденцию в центре Минска и поблагодарил их. Соответствующее видео опубликовал Telegram канал "Пул первого".

"Ребята, спасибо вам! Вы красавцы!", - сказал Лукашенко, подняв вверх большой палец. При этом он пообещал решить вопрос с протестующими.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как Лукашенко на вертолете прилетел во Дворец независимости. На видеозаписи глава государства одет в бронежилет и несет в руках автомат.