Ребенок истекала кровью: в Беларуси силовики протаранили авто с семьей

В белорусском городе Гродно машина силовиков протаранил на дороге автомобиль, в котором ехали супруги с 5-летней дочкой. Фото: REUTERS

В белорусском городе Гродно машина силовиков протаранила на дороге автомобиль, в котором ехали супруги с 5-летней дочкой.

В результате столкновения травмы получил 5-летний ребенок. Девочку госпитализировали, сообщило белорусское издание Наша Нива.

"В машине, которую сбил джип в городе Гродно, пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью. Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужчину задержали", - рассказал мужчина, который отвез пострадавших к врачам.

По его словам, как произошел таран и по каким причинам он не видел.

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"Я ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалась перекрытой, вижу разбитое авто и окровавленная женщина с ребенком на руках, девочка кричала. Они говорили, что силовики не сигналили, просто ехали. И сказали им что они сами виноваты" , - отметил очевидец.

После того, как женщина с ребенком оказались в больнице, к ней позвонил муж и сказал, что его задержала милиция.

"Я позвонил правозащитникам" Вясна "и рассказал все. Она передала им его данные, чтобы знать где его искать потом", - сказал он.

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После обнародования данных первых экзит-полов, где победа была за действующим президентом Александром Лукашенко, белорусы вышли на акции протеста во многих городах страны. Произошли первые столкновения с ОМОНом, правоохранители использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водомети. Протесты продолжаются и сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство - и сам погиб.