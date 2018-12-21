Разведка США: РФ испытала гиперзвуковую ракету, от которой мы не можем защититься

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Ракета развивает скорость, где-то в восемь раз превышающую звуковую.

Россия провела еще одно успешное испытание своей гиперзвуковой ракеты корабельного базирования "Циркон". В настоящее время это оружие, от которого США не могут защититься, пишет Зеркало недели.

Россия провела пять полных испытаний гиперзвуковой ракеты с 2015 года. Эта информация появилась чуть больше, чем через девять месяцев после того, как президент России Владимир Путин назвал растущий гиперзвуковой арсенал своей страны "непобедимым".

Последнее известное испытания устройства, которое получило название "Циркон", было успешно проведено 10 декабря и достигло максимальной скорости чуть больше трех километров в секунду.

"Оружие можно использовать как против цели на суше, так и против морского судна", - пояснил один источник. "Успешные испытания на прошлой неделе показали, что россияне смогли добиться устойчивого полета, является решающим фактором в разработке гиперзвуковой оружия".

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В разведывательном отчете США отмечается, что производство ракеты планируется начать в 2021-м, и она войдет в арсенал РФ не ранее 2022 года.

Первую в мире водородную бомбу взорвали американцы сегодня, 1952 года над кораловым островом Эниветок, что входит к тихоокеанским Маршалловым островам.