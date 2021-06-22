Разрушительный торнадо и ливень уничтожили город: видео

Фото: Reuters

Американский штат Иллинойс и город Чикаго пострадали от мощной грозы и торнадо.

Об этом сообщило издание Reuters.

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По западному пригороду Чикаго прошелся огромный торнадо. Позже на город налетели грозы, которые причинили значительные убытки.

Шесть человек пострадали в результате торнадо, многих эвакуировали в близлежащие убежища. В районе стихийного бедствия произошли утечки газа. Пожаров удалось избежать.

Около 12 тыс. домов остались без электричества.

В штате Оклахома, США, пилот планера Дэвид Эванс столкнулся во время полета с торнадо и снял это на видео. Скорость ветра оказалась около 120 км/ч.