Разрушенные дома, затопленные улицы и пропавшие без вести: по стране пронесся самый мощный за последние 10 лет ураган

Фото: Reuters

Более 1 млн жителей американского штата Луизиана остались без электричества из-за урагана Ида - одного из сильнейших штормов четвертой категории со скоростью ветра 230 км/ч.

Об этом сообщило издание Reuters.

Сейчас губернатор штата Джон Белл Эдвардс и местные чиновники оценивают ущерб от урагана.

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Один человек погиб. На его дом упало дерево, вырванное с корнем. Однако количество жертв и пропавших без вести будет расти по мере продолжения поисково-спасательных работ, признала власть.

Ида ослабла до тропического шторма. Однако мощные дожди, оползни и наводнения еще будут терроризировать американские штаты.

В США бушует сильнейший за последние 10 лет ураган Ида. Президент Джо Байден назвал шторм чрезвычайной катастрофой. Ида оказалась мощнее урагана Катрина, который бушевал в Луизиане в 2005 году. Сейчас Новый Орлеан снова ушел под воду, ведь ураган вызвал масштабные наводнения и оползни.