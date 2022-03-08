Разработчик убийственных российских самолетов имеет элитную недвижимость во Франции - Схемы

Олег Демченко, генконструктор российского опытно-конструкторского бюро имени Яковлева, не подвергся санкциям. Фото: rus.team

Журналисты-расследователи нашли на Лазурном побережье Франции виллу Олега Демченко – генконструктора опытно-конструкторского бюро имени Яковлева, входящего в корпорацию "Иркут". Там выпускают самолеты-истребители СУ-30, бомбящие украинские города.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" (Радио Свобода) и проекте Scanner Project.

Вилла находится в коммуне Сен-Жан-Кап-Ферра вблизи Ниццы. Недвижимость Демченко записано на компанию SCI Olara. Ее основатели, согласно документам, – сам Олег Демченко, его жена Лариса и двое их детей.

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Вилла расположена в историческом центре Сен-Жан-Кап-Ферра, рядом с Музеем французской Ривьеры и стоянкой яхт.

ДКБ имени Яковлева входит в состав корпорации "Иркут", выпускающей самолеты-истребители СУ-30. Военные самолеты этой модели Российская Федерация использует в войне против Украины.

Несколько дней назад пилот одного из самолетов СУ-30, которого сбили над Николаевской областью, рассказал, что служит в российской воинской части в городе Саки, оккупированный Крым. Еще один СУ-30 украинские военные сбили над городом Ирпень под Киевом. Город пострадал из-за массированной атаки российскими войсками.

Бомбардировка сел Сумщины, по данным руководства региона, также происходила с применением СУ-30. В Сумах на месте авиаудара обнаружили тела 21 жителя, в том числе двоих детей – заявили в прокуратуре Сумской области.

Демченко не попал в список лиц, в отношении которых ЕС и США ввели санкции с началом полномасштабного наступления России на Украину.

Европейский союз ввел персональные санкции против бизнесменов и "медийных лиц", близких к Кремлю, в результате войны в Украине. В "черный список" попали представители бизнеса: глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава "Транснефти" Николай Токарев, основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец "Северстали" Алексей Мордашов, председатель совета директоров аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко.

Из чиновников в список санкций попали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, министр транспорта Виталий Савельев и первый вицеспикер Совета федерации Андрей Турчак. Их активы на территории Европейского союза будут заморожены, въезд в государства-члены будет запрещен. Отдельно Соединенные Штаты Америки, ЕС и Британия ввели санкции против президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и членов Совбеза России.