Разработчик криптовалюты пожертвовал почти $1 млрд больным Covid-19 в Индии

Российско-канадский программист Виталик Бутерин / Getty Images

Миллиардер и основатель криптовалюты Ethereum 27-летний Виталик Бутерин сделал один из крупнейших индивидуальных благотворительных взносов в истории, пожертвовав криптовалюту на сумму более $1 млрд на борьбу с Covid-19 в Индии.

В среду Бутерин, соучредитель Ethereum, объявил, что вложил около $1,5 млрд в криптовалюте в ряд некоммерческих организаций. Бутерин дал деньги "Фонду помощи криптовалютой в Индии", созданном индийским крипто-предпринимателем Сандипом Найлвалом. Об этом пишет The Independent.

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Деньги от криптовалюты будут использованы для закупки кислородных баллонов и других необходимых материалов для решения медицинского продолжающегося кризиса в Индии.

Между тем 75 пациентов умерли в больницах в Индии за последние четыре дня из-за нехватки кислорода и "логистических проблем". В общем кризис с коронавирусом в Индии унес жизни более 270 тыс. человек. Заболело 24,7 млн человек. Количество новых ежедневных случаев заражения пошла на спад из более чем 400 тыс. до 340 тыс.