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четверг, 04 марта 2021 12:16

Разрабатывают подводные лодки на искусственном интеллекте

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Разрабатывают подводные лодки на искусственном интеллекте
Современный британский подводная лодка HMS Astute может обойти весь земной шар без всплытия / Getty Images

Британские подводные лодки оборудуют искусственным интеллектом, чтобы могли действовать автономно, без участия экипажа.

Британские подводные лодки Vanguard, длиной 152 м, могут оставаться под водой незамеченными почти бесконечно долго. Единственное ограничение - количество пищи, которую могут взять на борт. Но ВМФ страны пытается устранить это последнее препятствие с помощью управляемых искусственным интеллектом роботизированных подводных лодок, которые могут вести войны будущего. Об этом пишет Daily Star.

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"Основная цель новых разработок - помочь Королевскому флоту сформировать будущие требования и разработать возможности и концепции операций. Предоставляем новаторам в промышленности и академических кругах возможность разрабатывать и тестировать технологии, соответствующие этим возможностям в будущем", - заявляют в британском минобороны.

Новая технология искусственного интеллекта будет установлена ​​на испытательной подводной лодке Manta. Основана на существующей пилотируемой подводной лодке S201, Manta сравнительно небольшое судно - 9 м длиной. Автономный аппарат работает на топливных элементах и ​​в режиме испытательного стенда. Он может плавать около недели без подзарядки. В ВМФ говорят, что с дополнительными топливными элементами мог бы работать в течение 3 месяцев с общим радиусом действия около 5560 км.

Продвинутый искусственный интеллект необходим для такого рода миссий, потому что, в отличие от дронов воздушного или наземного базирования, диспетчеры-люди не смогут точно настраивать курс подводного корабля по радио. После запуска беспилотные подводные лодки будут работать полностью автономно, преодолевая подводные препятствия без указаний со стороны диспетчеров на суше. Несколько других ВМФ по всему миру разрабатывают собственные подводные лодки на искусственном интеллекте.

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